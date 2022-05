Guardamiglio, scoperti due lavoratori in nero: cantiere chiuso

Nel cantiere sono state riscontrate anche criticità in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio la mancanza di adeguate impalcature

La guardia di finanza di Lodi ha scoperto due operai che lavoravano in nero in un cantiere edile allestito per la ristrutturazione di una cascina nella zona di Guardamiglio.

Le sanzioni

I titolari delle imprese che stavano eseguendo i lavori sono stati sanzionati per cifre che vanno da 4.600 euro a un massimo di 26.600. Nel cantiere sono state riscontrate anche criticità in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio la mancanza di adeguate impalcature. È stata quindi attivata l'Ats che ha accertato violazioni alla normativa di prevenzione e il cantiere è stato temporaneamente chiuso.