Covid Lombardia, 9.481 casi. Diminuiscono i ricoveri

Leggendo gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità, emerge che i casi Covid in Italia sono in calo, così come le ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva. Su questa nuova fase, però, pesano le sottovarianti Omicron del virus Sars-CoV-2: come la BA.2, prevalente in Italia, la BA.4 e la BA.5, sorvegliate speciali soprattutto per l'autunno. A preoccupare, ora, è l'aumento delle reinfezioni. La diffusione di Omicron, secondo gli esperti, è infatti responsabile del maggior rischio di reinfettarsi