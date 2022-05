Zingonia, guardia giurata sventa furto e viene aggredita

Una guardia giurata è stata aggredita oggi pomeriggio mentre era in servizio in borghese in un supermercato di Zingonia (Bergamo), lungo la provinciale Francesca.

Il vigilante della Sorveglianza Italiana di Bergamo aveva bloccato tre persone di etnia rom sorprese a rubare della merce nel punto vendita, l'In's. Aggredito dai tre, è rimasto ferito. È stata soccorsa dal personale del 118, giunto con un'ambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio, ma i tre si erano già dileguati e sono tuttora ricercati. La guardia ha riportato una contusione a una spalla.