Pavia, sedato dopo escandescenze in ospedale muore: indagini

Un uomo di 51 anni, di nazionalità tunisina, è morto al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, dove poche ore prima era stato sedato dopo aver aggredito, in stato di ubriachezza, medici e infermieri. Sul fatto è stata avviata un'indagine. A darne notizia è oggi il quotidiano La Provincia pavese. La cartella clinica del paziente deceduto è stata acquisita dalla Procura della Repubblica di Pavia, che ha anche disposto che venga effettuata l'autopsia all'Istituto di Medicina legale dell'Università.

La ricostruzione dei fatti

Nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 maggio, l'uomo si sarebbe sentito male in città. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in ambulanza al Policlinico. Arrivato in pronto soccorso, avrebbe cominciato ad assumere un atteggiamento aggressivo colpendo con calci e pugni medici e infermieri e ferendone lievemente due. Gli esami avrebbero confermato un elevato tasso alcolemico, vicino ai 4 grammi per litro. Per cercare di tranquillizzarlo, secondo quanto si apprende, è stato sedato. Alcuni ore dopo, il 51enne è stato trovato privo di conoscenza su un lettino. I medici hanno cercato di rianimarlo, anche con un massaggio cardiaco, ma non c'è stato nulla da fare.