Varese, incendio oggi alla Whirlpool di Cassinetta: reparto evacuato

Un incendio è scoppiato questa mattina attorno alle 9:30 alla Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, nel Varesotto. Lo riporta Varese News. Secondo le prime informazioni le fiamme si sono sviluppate dal magazzino stoccaggio microonde. Dall’incendio si è sviluppata una colonna di fumo denso e nero che si è visto anche a molti chilometri di distanza. I lavoratori sono stati evacuati: non si registrano feriti né intossicati. Indagini in corso per accertare le cause del rogo.