Fagnano Olona, cocaina e caffè: arrestata titolare bar

In manette una donna di 48 anni: è accusata di aver gestito un giro di spaccio nel suo locale

Una donna di 48 anni, titolare di un bar di Fagnano Olona, in provincia di Varese, è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di aver gestito un giro di spaccio nel suo locale. A quanto emerso dalle indagini, dopo aver preso accordi telefonici con i clienti, li attendeva al bancone o in cucina, e con il pretesto del caffè vendeva loro anche le dosi di cocaina. Mezzo grammo per 40 euro e un caffè, con costante disponibilità di droga nel locale.

L'inchiesta

Stando all'inchiesta coordinata dalla Procura di Busto Arsizio, l'imprenditrice ha venduto centinaia di dosi, a partire dal 2020. Ora si trova nel carcere di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria.