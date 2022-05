Milano, due negozi del centro rapinati in dieci minuti

I furti sarebbero stati commessi dallo stesso uomo che prima si è presentato in una gioielleria in via Medici e si è fatto consegnare circa 200 euro, poi, è entrato in un negozio di parrucchiere e si è fatto consegnare 100 euro

Due esercizi commerciali sono stati rapinati consecutivamente, a Milano, presumibilmente dallo stesso uomo, nell'arco di una decina di minuti. In entrambi i casi ad agire è stato un uomo incappucciato, armato di coltello.

Le rapine

È accaduto ieri pomeriggio quando, poco prima delle 15.30, lo sconosciuto si è presentato dentro una gioielleria in via Medici, al Carrobbio, e ha minacciato la titolare, una 45enne, con il coltello facendosi consegnare il fondo cassa, circa 200 euro. A seguire, appena dopo essersi allontanato, si è infilato in un negozio di parrucchiere nella vicina via Morigi, dove sempre minacciando i presenti si è fatto consegnare 100 euro prima di scappare nuovamente e far perdere le sue tracce.