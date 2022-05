Rimase ferito in un incidente nel Cremonese a Pasqua, morto 16enne

Era rimasto coinvolto nello scontro tra il suo motorino e un'auto al bivio per Roggione, sulla Codognese. Il ragazzo era ricoverato in ospedale a Bergamo

Un ragazzo di 16 anni, Zakaria Enaji, è morto a due settimane dall'incidente in cui era rimasto coinvolto il giorno di Pasqua al bivio per Roggione sulla Codognese, in provincia di Cremona. Il ragazzo, che era di Maleo in provincia di Lodi, era ricoverato in ospedale a Bergamo.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito, il giorno dell'incidente il ragazzo viaggiava in scooter con un amico 15enne. Il motorino si è schiantato contro un'auto guidata da un 21enne residente a Pizzighettone. Lo scooter si è praticamente aperto in due ed è finito nell'aiuola spartitraffico. Feriti, ma non gravi, l'amico del 16enne e l'automobilista.