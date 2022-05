Varese, 31enne accoltellato in piazza Repubblica: è grave

L'uomo la sera del 29 aprile ha ricevuto coltellate al viso, alla spalla sinistra, al ginocchio destro e al torace. È stato trasportato all'ospedale di Circolo di Varese in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita

Un uomo di 31 anni è stato accoltellato intorno alle 23 di venerdì 29 aprile in piazza Repubblica a Varese. L'uomo, originario dell'Honduras e residente a Venegono superiore, ha ricevuto coltellate al viso, alla spalla sinistra, al ginocchio destro e al torace. È stato trasportato all'ospedale di Circolo di Varese in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita.

Le indagini

Dopo l'accoltellamento la polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo e chi sia l'aggressore esaminando anche le telecamere della zona, nota per il giro di spaccio e la piccola criminalità.