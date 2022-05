Due accoltellamenti nella notte nel Pavese

La scorsa notte si sono verificati due accoltellamenti nel Pavese. Nel capoluogo, poco prima della mezzanotte, un ragazzo di 25 anni è rimasto lievemente ferito da un colpo dietro l'orecchio dopo una lite con un'altra persona: trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo è stato giudicato in codice verde. A Garlasco, verso le 5.30, due persone hanno invece riportato ferite dopo essere state accoltellate durante una rissa: quando l'ambulanza è giunta sul posto, entrambi erano già stati condotti in auto al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano. Le loro condizioni non sembrano gravi.