Don Mario Ciceri e Armida Barelli proclamati beati in Duomo a Milano

La cerimonia

Il disvelamento dei ritratti, accompagnato da un lungo applauso di fedeli, è avvenuto a seguito della proclamazione della formula di rito per la beatificazione pronunciata in latino dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto della congregazione per le Cause dei Santi. Tra i concelebranti, l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Le storie dei due nuovi beati

Armida Barelli, nata nel 1882 e morta nel 1952, è stata fondatrice della Gioventù Femminile dell'Azione Cattolica e cofondatrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dell'Istituto secolare delle Missionarie della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo e anche dell'Opera della Regalità per la liturgia. La Diocesi di Milano spiega in un comunicato che ha contribuito a formare migliaia di giovani donne che attraverso l'esempio della "sorella maggiore" hanno imparato ad amare Dio, il prossimo, la Chiesa e a spendersi attivamente nella società del proprio tempo.

Mario Ciceri, nato nel 1900 in Brianza e deceduto nel 1945, è stato ordinato sacerdote nel 1924 e nominato vicario parrocchiale di Brentana di Sulbiate. Ha vissuto tutto il suo ministero in quella parrocchia a servizio dell'oratorio, dell'Azione Cattolica, dei malati e degli sfollati di guerra. Durante il secondo conflitto mondiale ha accompagnato i ricercati verso la Svizzera, fornendo loro documenti e lasciapassare falsi. Per questo ha ricevuto alla memoria la medaglia d'oro per la Resistenza.