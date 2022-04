Romanengo, rapirono e picchiarono 30enne: sette arresti

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Cremona, le persone coinvolte hanno sequestrato e pestato selvaggiamente l'uomo per affermare il controllo del territorio in ambito malavitoso

Sette uomini tra i 25 e i 40 anni sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile di Cremona e dal Commissariato di Crema con l'accusa di sequestro di persona e lesioni personali aggravate nei confronti di un 30enne. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Cremona, le persone coinvolte, tutte di nazionalità indiana, il 29 gennaio hanno sequestrato e pestato selvaggiamente il connazionale a Romanengo per affermare il controllo del territorio in ambito malavitoso. Alle indagini hanno collaborato anche le squadre mobili di Brescia, Bergamo e Lodi.

L'inchiesta

Il 29 gennaio la vittima è stata ricoverata al pronto soccorso di Crema, in stato di semi incoscienza, con ferite da taglio in tutto il corpo oltre a numerosi traumi. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'uomo, mentre attendeva un amico a Bottaiano, è stato vittima di un agguato da parte di alcuni connazionali che l'hanno rincorso a bordo delle loro auto e l'hanno picchiato. Poi gli hanno legato le mani dietro la schiena e l'hanno costretto a salire a boro di un'altra auto. Una volta portato in un campo, hanno atteso l'arrivo di altri connazionali e l'hanno pestato con bastoni, mazze di ferro e armi da taglio, minacciandolo di uccidere la sua famiglia se si fosse messo contro di loro. Alla base del pestaggio dissapori connessi a reati di varia natura nei mesi precedenti e il tentativo di affermarsi sul territorio.