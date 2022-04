Incidente ad Albonese, ciclista 52enne morta in ospedale

Una donna di 52 anni è morta dopo essere rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto martedì 26 aprile ad Albonese (Pavia). Lo scontro poco prima delle 13 sulla statale 211 della Lomellina in direzione di Mortara. La vittima, Paola Schionato, residente in paese, era in bicicletta quando è stata urtata con lo specchietto da un furgone Mercedes Vito arrivato alle sue spalle. Finita a terra, aveva riportato un trauma cranico commotivo ed era stata ricoverata in Rianimazione al policlinico San Matteo di Pavia.