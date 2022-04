È avvenuto in un distributore della città in provincia di Varese. La donna non è in gravi condizioni

Una donna di 35 anni è rimasta ferita, nel pomeriggio di oggi, nell'esplosione del serbatoio Gpl della sua auto, in un distributore di Castellanza (Varese). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. La donna è stata avvolta in coperte termiche e trasportata in ospedale: non è in gravi condizioni.