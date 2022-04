Torna la Milano Restaurant Week, l'itinerario gastronomico in città

L'itinerario

Il percorso della Milano Restaurant Week si snoda capillarmente coinvolgendo tutte le zone della città: a partire dal centro, a pochi passi dal Duomo, arrivando fino a all’elegante distretto di Brera e a Porta Venezia, meta imperdibile della comunità LGBTQIA+. Sarà possibile scoprire l’offerta gastronomica di zone come Ticinese e i Navigli, famose per la vivace vita notturna; e ancora via Tortona, cuore della Design Week, e via Savona, la Milano industriale degli inizi del Novecento. A questi si aggiungono i quartieri dell’innovazione Porta Nuova e le effervescenti Isola e Porta Romana. Per arrivare fino a Paolo Sarpi, la Chinatown milanese. La manifestazione comprende anche aree meno centrali come Chiesa Rossa e Gratosoglio. Grazie alla pratica piattaforma Milano Restaurant Week sarà possibile prenotare – in base al quartiere e alla tipologia di cucina – un’esperienza culinaria unica a un prezzo speciale con menù degustazione proposti a prezzo fisso €20 - €40 - €60 - €80+.

Seconda edizione

Aggiungendo un ulteriore tassello alla prima edizione – che si poneva come un segnale importante per la ripresa del settore – quest’anno la Milano Restaurant Week intende sottolineare una visione equa e rispettosa dell’ambiente affinché sia possibile una corretta evoluzione del rapporto tra il cibo e la città. Tra gli obiettivi del progetto, infatti, c’è la volontà di accendere l’attenzione sulla rilevanza della Food Policy, la politica alimentare portata avanti dal Comune di Milano e orientata a rendere più sostenibile il sistema. Tra le buone pratiche promosse rientrano l’uso di prodotti a km 0 provenienti dalla filiera corta dell’area metropolitana, l’incentivo alla doggy bag e la proposta di menù vegeterariani e vegani.