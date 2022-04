Astrazeneca, nuova sede a Mind Expo Milano, 200 assunzioni nel 2022

AstraZeneca è la prima azienda privata a trasferirsi a Mind, il Milano Innovation District, che si trova sull'ex area Expo. "La nostra sede al Mind sarà la nuova casa per più di 300 dei nostri colleghi che attualmente lavorano qui a Milano - ha spiegato l'amministratore delegato e presidente di AstraZeneca Italia, Lorenzo Wittum nel corso dell'inaugurazione della nuova sede -. Questo è un trasferimento strategico per AstraZeneca perché qua ci sono tutte le premesse per accelerare su ricerca e innovazione, che sono parte del nostro Dna". "La presenza di AstraZeneca - ha aggiunto Igor De Biasio, Amministratore Delegato di Arexpo - è un segnale straordinario, testimonia che con Mind si sta realizzando un distretto dell'innovazione all'avanguardia a livello internazionale". Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa , ha sottolineato come "oggi è una giornata importante perché questo è il segno tangibile di come l'Italia deve essere attrattiva e lo è nei confronti di investimenti importanti. Oggi c'è una consapevolezza diversa, cioè che destinare risorse alla ricerca e alla salute significa fare un investimento e non un costo. Per una sanità che non si prende solo cura della malattia ma della persona", ha concluso.



200 nuove assunzioni, il 40% a Mind



L'obiettivo è "arrivare al raddoppio dell'occupazione attivata e anche a portare un contributo al Pil di due miliardi di euro. Siamo sulla buona strada. Siamo già arrivati a 118 studi clinici che è un 50% in più rispetto a 18 mesi fa e quest'anno assumeremo più di 200 persone su tutto il territorio nazionale arrivando ad essere più di mille in tutta Italia". Lo ha sottolineato il presidente e amministratore delegato di AstraZeneca Italia, Lorenzo Wittum. "Circa il 40% di queste 200 assunzioni sarà qua nella nuova sede a Mind - ha aggiunto -. Tutto personale qualificato, il 75% sono laureati, e di questi circa un 10% sono sotto i 30 anni con una parità fra uomini e donne che è uno dei nostri obiettivi molto importanti". L'azienda conferma il piano di raddoppiare nel triennio 2020-2023 gli investimenti in Ricerca clinica portandoli a 48 milioni di euro, l'impatto generato sul Pil con una previsione di 2 miliardi di euro e l'occupazione con seimila posti di lavoro attivati, considerando tutto l'indotto.



Giorgetti: "Investimento a Mind segnale speranza"

"AstraZeneca è un'importante realtà industriale del settore farmaceutico e ci fa piacere che ci sia la volontà in qualche modo di investire anche in Italia, in particolare al Mind". Lo ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in un video messaggio in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di AstraZeneca a Mind. "In epoche come quella che viviamo oggi, dopo due anni di pandemia, la guerra e le conseguenze di tipo economico e sociale che questa produce ed è destinata a produrre, segnali di speranza come quello di investimenti che si rivolgono al futuro dovranno essere sempre sottolineati e incoraggiati", ha concluso.