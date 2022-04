Lecco, sequestro e maltrattamenti: arrestato ex marito

Un impiegato di 46 anni è stato fermato dalla polizia, a Lecco, per sequestro e maltrattamenti nei confronti dell'ormai ex moglie. Il 46enne ha sequestrato la donna davanti alla sede dell'Associazione Telefono Donna e, con forza, l'ha costretta a salire in auto. La donna si stava recando all'Associazione per chiedere aiuto e denunciare le vessazioni e i maltrattamenti subiti.

La vicenda

La vettura, con a bordo il marito violento e l'ormai ex moglie, è stata fermata da una pattuglia della polizia. La donna in lacrime ha poi raccontato quanto subito agli agenti. Il marito è stato arrestato e ieri il Gip del tribunale di Lecco ha convalidato l'arresto.