Lombardia, vaccino anti Covid: in 24.000 hanno ricevuto quarta dose

In una settimana, da quando sono cominciate le somministrazioni della quarta dose del vaccino anti Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA), in Lombardia sono quasi 11.500 le persone over 80, ospiti delle rsa e over 60 con elevata fragilità che hanno ricevuto il secondo richiamo vaccinale (second booster). A loro si aggiungono altri 12.211 cittadini che hanno già ricevuto la quarta somministrazione a causa della 'marcata compromissione della risposta immunitaria' (per questa fascia di popolazione la quarta dose è stata inoculata a partire dal 1 marzo 2022).