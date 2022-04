Uccide la madre ad Aicurzio, 24enne arrestato per omicidio

E' stato arrestato ieri sera al termine di un lungo interrogatorio il 24enne reo confesso dell'omicidio della madre, Fabiola Colnaghi, 58 anni, avvenuto ieri mattina ad Aicurzio (Monza). "Ho ucciso mia mamma a calci in faccia", avrebbe detto il giovane agli inquirenti.

La confessione

Il giovane ai carabinieri e al pm di Monza ha raccontato di aver colpito la madre dopo essere stato "colto da un momento di sconforto" dovuto alla depressione di cui soffriva, così come la madre. Il ragazzo ha spiegato di averla fatta sbattere contro un armadio e cadere, per poi infierire con calci e pugni al volto mentre la donna era a terra. Il ragazzo si trova ora in carcere a Monza.