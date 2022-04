Mostra Lego a Milano: The Art of the Brick dell’artista Nathan Sawaya

Inaugura martedì 26 aprile al Ride Milano Urban Hub la mostra 'The Art of the Brick' che raccoglie circa cento sculture realizzate con oltre un milione di mattoncini Lego dall'artista contemporaneo Nathan Sawaya. In mostra, fino al 28 agosto, rivisitazioni dei grandi capolavori dell'arte come La Gioconda o il Bacio di Klimt, ma anche opere originali come lo scheletro di un T-Rex fatto con 80 mila mattoncini.

Le opere

Tra le sezioni della mostra c'è quella dedicata ai capolavori dell'arte, tra cui il David di Michelangelo, l'Urlo di Munch, il Bacio di Klimt in versione tridimensionale, la Testa di Modigliani, la Notte stellata di Van Gogh, la Ragazza con l'orecchino di perla di Vermeer o la Grande Onda di Kanadawa. Presenti anche capolavori dell'arte contemporanea come la Fontana di Marcel Duchamp, il famoso orinatoio rovesciato. Una Venere di Milo realizzata con 18.483 mattoncini accoglie i visitatori nella sala dedicata ai capolavori dell'arte.