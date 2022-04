Milano, auto non si ferma all'alt della polizia: bloccato un uomo

La vettura prima è passata col rosso in via Binda, poi non si è fermata all'alt. L'inseguimento si è concluso all'angolo tra via Parenzo e via Giussani, dopo alcune centinaia di metri. Un'altra persona che era presente sull'auto è riuscita a scappare

Un uomo è stato bloccato e portato in questura dagli agenti di polizia di Milano al termine di un rocambolesco inseguimento in auto. Un'altra persona è invece riuscita a scappare.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito, l'auto è passata col rosso in via Binda e non si è fermata all'alt. L'inseguimento si è concluso all'angolo tra via Parenzo e via Giussani, dopo alcune centinaia di metri. I fuggitivi si sono anche scontrati con l'auto della polizia, una volante del Commissariato Ticinese. Uno dei due si è dileguato mentre l'altro, di origine magrebina, è stato bloccato e portato in questura. Da quanto si è saputo, non ci sono stati feriti.