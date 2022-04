Bergamo, scontro tra auto e moto: grave 17enne

Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito oggi pomeriggio a Bergamo in un incidente stradale. A scontrarsi sono state la moto guidata dal ragazzo e un'auto.

Scontro tra auto e moto

L'incidente è avvenuto in via del Polaresco, all'altezza dello svincolo con via Bellini. Il 17enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con un trauma cranico commotivo. Ferita in modo lieve una donna di 49 anni che era alla guida dell'auto. La 49enne è stata trasportata al policlinico di Ponte San Pietro con un'altra ambulanza del 118. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale. Nell'impatto il giovane è stato scaraventato contro la cancellata di un'abitazione.