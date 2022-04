Alcolici di contrabbando sequestrati a Como e Bergamo

Nello specifico, le operazioni di polizia (eseguite in due punti vendita, riconducibili a uno stesso soggetto) hanno consentito di sequestrare 1.540 bottiglie di alcolici e super-alcolici

Alcolici e superalcolici di contrabbando sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Como, che ha denunciato un commerciante. Si tratta, secondo quanto riferito dal Comando provinciale "della commercializzazione di oltre 4.500 bottiglie di alcolici e super-alcolici di "contrabbando" (sulle quali risultava il mancato assolvimento dell'accisa in Italia), nonché alcuni articoli contraffatti (tra cui mascherine protettive ritraenti illecitamente marchi della Disney e della Marvel)". L'importazione di tali prodotti "principalmente di produzione brasiliana, argentina, cubana, messicana e colombiana, veniva posta in essere in totale evasione d'imposta".

Il sequestro

Nello specifico, le operazioni di polizia (eseguite in due punti vendita, riconducibili a uno stesso soggetto, rispettivamente a Como e a Bergamo) hanno, complessivamente, consentito di sequestrare 1.540 bottiglie di alcolici e super-alcolici sottratte al pagamento delle accise in Italia e di accertare (tramite l'analisi della documentazione contabile relativa all'anno d'imposta 2021) la vendita in frode di oltre 3.000 bottiglie di alcol".