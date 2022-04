Incidente a Bellano, bambino di 4 anni investito da una moto

Il piccolo ha lasciato la mano del padre, ha attraversato la strada ed è stato urtato da una moto che percorreva a bassa velocità la via principale nel centro del paese. Il bimbo è stato trasportato in ospedale in elicottero per traumi al cranio, all'addome e a una gamba. La prognosi è di 40 giorni

Un bambino di 4 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da una moto, l'incidente è avvenuto ieri a Bellano (Lecco), sulla sponda orientale del lago di Como. Secondo quanto emerso, il piccolo è stato urtato da una moto che percorreva a bassa velocità la via principale nel centro del paese, ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo per traumi al cranio, all'addome e a una gamba. La prognosi è di 40 giorni.

L'incidente a Bellano

L'incidente, come ricostruito attraverso i filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, è avvenuto verso le 16. I video mostrano il padre, con il piccolo per mano, attraversare la strada e ad un certo punto, quando si è accorto che il semaforo è diventato rosso, accelerare il passo. Il bimbo, però, dopo essersi voltato verso la madre rimasta ferma sul marciapiede, ha lasciato la mano del papà per tornare indietro da lei. Proprio in quel momento, una moto, con in sella due persone, avendo il via libera, è partita dallo stop. L persona alla guida, pur avendo rallentato, non è riuscito ad evitare il piccolo che è rimasto incastrato tra le due ruote. Il padre si è precipitato per soccorrere il figlio e subito dopo sono arrivate l'ambulanza e l'elisoccorso.