"Nostro figlio bullizzato da maestre": genitori sporgono denuncia

Una coppia di genitori questo pomeriggio ha presentato denuncia ai carabinieri raccontando che il figlio sarebbe stato bullizzato da tre maestre, colleghe della madre, in una scuola primaria di Pavia. I due hanno consegnato ai militari le chat di WhatsApp scoperte per caso dalla madre del piccolo, in cui quest'ultimo verrebbe insultato dalle tre maestre anche con l'invio di foto che lo ritraggono. Proprio le immagini del bambino scambiate nella chat sono state l'oggetto della denuncia presentata oggi. Il bambino sarebbe stato nel mirino delle maestre per quattro mesi, da novembre a febbraio. All'alunno inoltre sarebbero state inflitte punizioni e in un'occasione sarebbe stato costretto a restare fuori della classe.

"Ci hanno detto che tratteranno la vicenda con tutta l'attenzione" ha spiegato l'avvocato Luisa Fiore, legale della famiglia, all'ANSA.

L'esposto

La denuncia segue l'esposto che la famiglia aveva già presentato all'Ufficio scolastico regionale e provinciale (i quali hanno disposto approfondimenti), alla dirigente scolastica dell'istituto, al difensore civico di Regione Lombardia e alla diocesi di Pavia, dopo la scoperta in un computer della scuola delle chat di WhatsApp fra le maestre, in cui il bambino verrebbe definito "sporco", "pirla" e con appellativi ancora peggiori. Mercoledì, quando riapriranno le scuole dopo le vacanze di Pasqua, la dirigente incontrerà la famiglia del bambino bullizzato.

Se non saranno già sospese, alcuni genitori degli alunni della scuola sono pronti a chiedere la sospensione delle tre insegnanti non appena la scuola riaprirà dopo le vacanze di Pasqua. La Provincia Pavese lo riporta aggiungendo che già una delle maestre ha fatto sapere che mercoledì non sarà in aula. Anche la dirigente scolastica rivela il quotidiano, si è presentata due giorni fa dai Carabinieri per depositare un dossier con alcune segnalazioni che erano state inviate alla scuola alcuni mesi fa da alcuni docenti, in particolare un esposto all'ufficio scolastico del giugno 2021 che riguardava problemi fra alcuni insegnanti, l'allora dirigente scolastico e una sua collaboratrice.