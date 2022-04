Milano, vendeva tablet nel suo negozio di alimentari: denunciato

Nell'esercizio commerciale sono stati trovati due laptop, 16 smartphone, sei tablet, tre powerbank, cinque cuffie con microfono, 45 sigarette elettroniche, 55 liquidi per sigarette elettroniche e 279 atomizzatori per sigarette elettroniche rubati

Un uomo di 43 anni è stato denunciato a Milano per ricettazione dopo essere stato sorpreso a vendere oggetti, soprattutto dispositivi elettronici, nel suo negozio di alimentari in via Polesine.

La vicenda

Nel negozio del 43enne di origini marocchine sono stati trovati due laptop, 16 smartphone, sei tablet, tre powerbank, cinque cuffie con microfono, 45 sigarette elettroniche, 55 liquidi per sigarette elettroniche e 279 atomizzatori per sigarette elettroniche rubati. L'uomo è stato denunciato dagli agenti della polizia di Stato e da quelli dell'Annonaria.