Manifestazione 25 aprile, Anpi: non ammesse bandiere Nato

"Nelle riunioni che ci sono state per preparare la manifestazione di Milano si e' parlato di inopportunita' di portare le bandiere della Nato, dovremo fare il possibile per impedire qualsiasi incidente e provocazione. Dovremmo parlare di pace, non mi pare che la Nato sia un'organizzazione pacifista". Lo ha detto il presidente nazionale dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle iniziative per il 25 aprile.

"Con rifornimento armi verso catastrofe"

Non solo: è stato toccato anche il tema della guerra in Ucraina: "Assistiamo a un riarmo generalizzato come avvenne prima della Prima e della Seconda Guerra mondiale. Tutto ciò inasprisce le tensioni. Si sta creando a una reazione a catena apocalittica che potrebbe portare a una catastrofe. La resistenza? È giusto definire la lotta armata degli ucraini come una lotta di resistenza. Ma secondo noi sarebbe sbagliato identificare la resistenza italiana con la resistenza Ucraina".