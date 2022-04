Scontro tra monopattino e mezzo pesante: grave 17enne nel Milanese

Economia

Chi ha acquistato mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni e rottamato un vecchio veicolo di categoria M1 nella seconda metà del 2020, potrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate un apposito modulo per usufruire di un credito di imposta della misura massima di 750 euro

Come ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con un comunicato dello scorso gennaio, si tratta di un credito d’imposta previsto per le persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni e, allo stesso tempo, ha rottamato un vecchio veicolo di categoria M1