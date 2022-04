Comazzo, parapendio a motore precipita in Adda: salvo pilota

Nonostante il contraccolpo dovuto al brusco atterraggio sia stato pesante, l'uomo è riuscito a liberarsi dalla pesante imbragatura e a uscire dall'acqua da solo e, quindi, a rifiutare il ricovero in ospedale

Un parapendio a motore è precipitato stasera a Comazzo, nel Lodigiano, nel fiume Adda, in località Bocchi. Il 38enne alla guida, un turista tedesco che si era lasciato convincere dalla calda giornata di sole a praticare il suo sport preferito, ha sbagliato atterraggio per un errore di manovra finendo, così, nel fiume Adda, non lontano da un ristorante.

La vicenda

Nonostante il contraccolpo dovuto al brusco atterraggio sia stato pesante, l'uomo è riuscito a liberarsi dalla pesante imbragatura e a uscire dall'acqua da solo e, quindi, a rifiutare il ricovero in ospedale. Il velivolo è stato, successivamente recuperato dall'acqua e riconsegnato al proprietario.