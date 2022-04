Milano, oltre un chilo di droga in auto e in cantina: arrestato 40enne

L’uomo è stato ammanettato nei giorni scorsi dalla polizia locale: lo stupefacente è stato trovato in auto, mentre durante una perquisizione in casa sono stati rinvenuti 200 grammi di cocaina, già suddivisa in singole dosi, e bilancini

Un uomo di 40 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia locale di Milano per detenzione di droga ai fini di spaccio. Nella sua auto gli agenti hanno trovato 1,2 chilogrammi di cannabinoidi e in seguito ad una perquisizione domiciliare quasi 200 grammi di cocaina, già suddivisa in singole dosi, e bilancini in una cantina.

La vicenda

Gli agenti del comando del municipio 7 stavano facendo alcuni controlli stradali quando hanno notato una Ford Fiesta grigia che al controllo della targa è risultata priva di assicurazione. Successivamente hanno trovato una delle portiere aperta e per verificare se i documenti fossero all'interno dell'abitacolo sono stati investiti dal forte odore di marijuana. Nel bagagliaio erano nascosti quattro sacchetti di plastica pieni della sostanza stupefacente, inoltre, nascosta in un guanto posto nel cruscotto, c'era un panetto di hashish. Un altro panetto delle stesse dimensioni è stato trovato sotto il sedile del guidatore. Mentre i vigili stavano scrivendo il verbale si è presentato il proprietario del veicolo che successivamente ha accompagnato gli agenti a casa sua. Qui la pattuglia della polizia locale è stata raggiuta dal nucleo cinofilo. Dopo avere cercato altra droga in casa senza trovare nulla, sono scesi in cantina dove il cane si è diretto con sicurezza davanti a una porta chiusa poi forzata dagli agenti. In due scatole di cartone erano sistemate diverse bustine di plastica e di stagnola di vario formato con dentro cocaina e tre bilancini.