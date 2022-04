Covid Lombardia, 8.780 nuovi casi. In calo i ricoveri

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 38, due in meno rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 1.125 (-24)

A fronte di 71.410 tamponi effettuati, sono 8.780 i nuovi casi di Coronavirus accertati oggi in Lombardia, con una percentuale tra test e positivi al 12,2%. Sono 25 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime in regione da inizio pandemia a 39.540. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 38, due in meno rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 1.125 (-24). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

I dati nelle province

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 2.853 casi, a Bergamo 651, a Brescia 1.068, a Como 451, a Cremona 271, a Lecco 321, a Lodi 134, a Mantova 513, a Monza e Brianza 706, a Pavia 471, a Sondrio 152 e a Varese 934.