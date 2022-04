Incidente a Pieve Porto Morone: 75enne morto investito da furgone

Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone e, in seguito all'urto, scaraventato contro un camion fermo al bordo della strada. Il drammatico incidente è avvenuto questa mattina a Pieve Porto Morone (in provincia di Pavia). Il pensionato era in sella alla sua bicicletta e ha deviato verso il centro della strada per superare il camion. In quel momento è arrivato alle sue spalle il furgone, che trasportava medicinali: l'impatto è stato inevitabile.

I soccorsi

Sul posto sono subito giunti gli operatori del 118, compreso l'elicottero da Milano Niguarda, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. I carabinieri e la polizia locale hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'investimento.