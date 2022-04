Covid Lombardia, 11.669 casi: tasso di positività al 12,8 per cento

Stabili i ricoveri in terapia intensiva così come quelli negli altri reparti ospedalieri. In provincia di Milano si sono registrati 3.712 nuovi positivi

Sono 11.669 i nuovi positivi il Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 90.620 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 12,8%, in aumento rispetto a ieri (11,4%). Stabili i ricoverati in terapia intensiva, 43 (+1), così come quelli nei reparti ordinari che sono 1.105 (+1) Le vittime sono state 26 per un totale dall'inizio della pandemia di 39.500. Per quanto riguarda i casi provincia per provincia: a Milano sono stati 3.712 di cui 1.564 a Milano città, a Bergamo 834, Brescia 1.471, a Como 713, Cremona 365, Lecco 520, Lodi 164, Mantova 647, Monza e Brianza 989, Pavia 667, Sondrio 155 e a Varese, infine, 1.117 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).