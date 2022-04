Rifiuta controllo da steward di colore: sono razzista. Daspo di 1 anno

Il questore di Brescia ha emesso un Daspo per un anno a carico di un tifoso bresciano di 57 anni che, durante i controlli all'ingresso della Curva Nord dello stadio Rigamonti in occasione della partita tra i padroni di casa e il Vicenza, aveva detto di non volersi fare controllare da uno steward di colore, spiegando di essere "razzista".

La nota della Questura

"Il tifoso - spiega la Questura in una nota - rivolgeva ripetutamente frasi discriminatorie nei confronti di uno steward di origini africane, addetto alla sicurezza, dinnanzi a personale di polizia in servizio. Invitato alla calma, il tifoso, con decisione affermava, agli agenti intervenuti, di professarsi razzista e di non voler in alcun modo che "quello steward" controllasse il suo biglietto e/o documenti, per accedere alla struttura, articolando in dialetto bresciano la frase: ‘Io da quello non mi faccio mica controllare. Dal negro. Io sono razzista’".