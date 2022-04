Maltrattamenti sugli animali, denunciato un allevatore nel Mantovano

L'uomo aveva fissato su 18 esemplari di fagiano un copribecco in plastica posto attraverso le narici per mezzo di uno spillo munito di un artiglio finale che ne evita l'uscita

Il titolare di un allevamento di fagiani nel Mantovano è stato denunciato dai carabinieri forestali per presunti maltrattamenti sugli animali. I militari, con il supporto di un veterinario, hanno riscontrato che su 18 esemplari di fagiano era stato fissato un copribecco in plastica posto attraverso le narici per mezzo di uno spillo munito di un artiglio finale che ne evita l'uscita. Il copribecco serve per evitare che gli esemplari maschi, nella stagione degli amori, si becchino tra di loro; viene applicato senza anestesia all'animale e provoca la perforazione permanente della narice. Una volta che gli animali vengono venduti il copribecco viene tolto, un'operazione che è però dolorosa. I 18 fagiani sequestrati facevano parte di una partita di animali che stava per essere venduta e, quindi, ancora munita di copribecco.