Torre Unipol a Milano, l’apertura è prevista per la primavera del 2023

La torre Unipol di Milano, il grattacielo di Porta Nuova, sarà aperta per la primavera del 2023. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Ad annunciare l’evento con un post su Instagram è stato il sindaco Beppe Sala, che dopo un sopralluogo con l’archistar Mario Cucinella ha scritto: “Fra un anno aprirà la torre Unipol”. L’edificio si trova nell’ex area Garibaldi-Varesine, tra piazza Gae Aulenti e via Melchiorre Gioia, e ospiterà il centro direzionale del gruppo assicurativo: si tratta di uno dei maggiori progetti di trasformazione urbana in Italia negli ultimi anni. Il primo cittadino ha aggiunto: “Mai vista così tanta tecnologia e attenzione alle problematiche ambientali. Un progetto davvero avveniristico”.

La torre

L’edificio, alto circa cento metri, è composto da ventidue piani fuori terra, tre interrati, una superficie totale di 35mila metri quadrati. La facciata è in una geometria a rete con struttura a X, mentre la progettazione è interamente digitalizzata. I materiali usati sono acciaio, legno e vetro. La torre Unipol, oltre agli uffici, presenterà spazi commerciali e un auditorium da 270 posti. In cima ci sarà una serra-giardino panoramica con un’area per eventi pubblici e culturali. Inoltre la doppia intercapedine lungo le pareti esterne è pensata per mitigare il caldo estivo e isolare gli spazi dal freddo invernale, mentre i giardini sulle terrazze aiuteranno a “regolare” la temperatura grazie a pannelli solari per produrre energia elettrica.

Il progetto

L’opera, riporta il quotidiano, è stata avviata nel 2015. Nel 2017 sono state scavate le fondamenta e nel 2019 è stata posta la prima pietra. Tra meno di un mese inizieranno i lavori di copertura della piazza davanti alla torre ed entro fine 2022 la costruzione sarà completata. Dopodiché i inizieranno le operazioni di allestimento fino al trasloco dei dipendenti Unipol.