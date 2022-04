Lodi, perseguita la moglie: 53enne allontanato da casa

Il gip del tribunale cittadino ha adottato la misura, poi eseguita dalla polizia, nei confronti dell’uomo accusato di stalking per aver pedinato per mesi la donna, controllandola e minacciandola dopo averla accusata di tradimento

Il gip del tribunale di Lodi ha adottato la misura, poi eseguita dalla polizia, del divieto di avvicinamento alla moglie per un uomo di 53 anni accusato di stalking per averla pedinata per mesi fino al lavoro, controllandola ossessivamente, ingiuriandola, minacciandola e perseguitandola dopo averla accusata di tradimento. L'uomo è accusato anche di aver intimidito una collega di lavoro della consorte, che voleva proteggere e aiutare la vittima, sconsigliandola di entrare nelle proprie vicende personali e minacciando ritorsioni.

Il provvedimento

Il 53enne ha dovuto, quindi, immediatamente lasciare la casa familiare con il divieto di avvicinarsi alla moglie ma anche ai luoghi da lei frequentati. Gli è stato anche vietato di comunicare con lei in qualunque modo.