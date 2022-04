Milano, Atm partecipa a gara per gestire linee Grand Paris Express

L’azienda parteciperà alla gara insieme a Egis: il piano comprende linee totalmente prive di conduttore, la cui realizzazione è in fase di conclusione. Il gestore dei trasporti pubblici milanesi: “Il più ampio progetto di costruzione di una nuova rete metropolitana a oggi in corso in Europa”

Atm partecipa insieme a Egis alla gara per gestire le due linee automatiche 16 e 17 del Grand Paris Express, indicato come "il più ampio progetto di costruzione di una nuova rete metropolitana ad oggi in corso in Europa". Lo annuncia il gestore dei trasporti pubblici milanesi, sottolineando che il progetto comprende 4 linee totalmente prive di conduttore, la cui realizzazione è in fase di conclusione.

L’Associazione Temporanea d’Impresa con Egis

Atm ha costituito un'Associazione Temporanea d'Impresa con Egis, già presente in 120 Paesi, attiva nei settori dell'ingegneria delle infrastrutture, della pianificazione e della manutenzione ferroviaria, controllata dalla Cassa dei Depositi francese (Caisse des de'pots et consignations).