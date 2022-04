Milano, rissa in piazzale Loreto: denunciate nove persone

Una rissa con decine di persone coinvolte è stata interrotta, la scorsa notte a Milano, dall'arrivo di numerose Volanti della polizia, gli agenti hanno denunciato nove persone.

La rissa in piazzale Loreto

È accaduto intorno all'una e mezza in piazzale Loreto dove, all'esterno di una discoteca, è scoppiata una violenta lite tra alcune decine di giovani di origine sudamericana, prevalentemente peruviani. Quattordici le persone portate in questura per essere identificate delle quali nove,sono state denunciate per rissa aggravata. Di queste sette sono risultate irregolari in Italia, e tre con precedenti. Due di loro, un 28enne e un 41enne, entrambi peruviani, sono stati medicati al pronto soccorso per contusioni non gravi.