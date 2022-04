Recuperato il cadavere di un uomo nel lago di Como: indagini in corso

L'uomo era completamente vestito e privo di documenti, ma in tasca aveva degli effetti personali, tra cui il cellulare. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, il corpo non presentava evidenti segni di violenza. Disposta l'autopsia

Questa mattina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo nelle acque del lago di Como all'altezza di Faggeto Lario, sulla sponda orientale del ramo comasco. Il cadavere era completamente vestito e privo di documenti, ma in tasca aveva degli effetti personali, tra cui il cellulare. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, il corpo non presentava evidenti segni di violenza, ma per avere indicazioni più precise sulle cause della morte è stata disposta l'autopsia. La pista più probabile sembra quella del suicidio ma al momento non è esclusa alcuna ipotesi.