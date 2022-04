Incidente nel Pavese, scontro fra due Tir su A21: tre feriti

Incidente ieri sera lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza, all'altezza del casello di Broni-Stradella, in provincia di Pavia. Nelle scontro, avvenuto sulla carreggiata in direzione di Piacenza, sono rimasti coinvolti tre Tir: due camionisti sono rimasti feriti lievemente, il terzo è stato portato in codice giallo in ospedale. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Broni (Pavia) che hanno lavorato a lungo per rimuovere dall'autostrada i mezzi e metterli in sicurezza. Il traffico è risultato a lungo congestionato nel tratto tra Voghera e Broni. La polizia stradale ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.