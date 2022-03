Incidente sul lavoro, operaio resta incastrato in macchinario: è grave

È accaduto in un’azienda di Gorla Minore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato l’uomo e lo hanno affidato al 118, che in elicottero lo ha trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso di Monza

Incidente sul lavoro quest’oggi in un'azienda di Gorla Minore, nel Varesotto, dove un operaio di 42 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato con una gamba in un macchinario. I colleghi hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato l’uomo e lo hanno affidato al 118, che in elicottero lo ha trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso di Monza. Sul posto anche i funzionari di Ats Insubria e i carabinieri.