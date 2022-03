Furto a Milano, sconosciuta abbraccia un passante e gli ruba il Rolex

È accaduto ieri all'ora di pranzo in via Sant'Andrea, in zona Montenapoleone. L'uomo stava camminando quando gli si è parata davanti la donna che, facendo finta di conoscerlo, ha cominciato a salutarlo sempre più calorosamente e gli ha rubato l'orologio del valore di circa 10mila euro

Ha accettato i saluti e le attenzioni di una sconosciuta, per strada, e dopo qualche abbraccio e carezza si è ritrovato senza orologio, un lussuoso Rolex e non ha potuto far altro che chiamare la Polizia. È accaduto ieri all'ora di pranzo in via Sant'Andrea, in zona Montenapoleone.

Il furto del Rolex

L'uomo, un professionista di 48 anni, stava camminando quando gli si è parata davanti una sconosciuta, che facendo finta di conoscerlo ha cominciato a salutarlo sempre più calorosamente, arrivando a fargli delle carezza sulla mano e sull'avambraccio. Alla fine, quando si è allontanata, era però sparito anche il Rolex 'Date Just' del valore di circa 10mila euro che l'uomo aveva al polso. Non è la prima volta a Milano che questo tipo di furto con destrezza viene messo in atto, quasi sempre ad opera di ladre che 'abbracciano' un passante facendo finta di essere una conoscente.