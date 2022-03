Milano, sequestrati 120 chili di carne e pesce non tracciati

Il sequestro è stato eseguito dagli agenti della Polizia locale in un'attività commerciale in via Settembrini

Circa 120 chili tra pesce e carne privi della provenienza sono stati sequestrati in un'attività commerciale in via Settembrini a Milano dagli agenti della Polizia locale nel corso di controlli eseguiti dall'Annonaria. Al titolare della rivendita è stata contestata la violazione degli articoli del Decreto legislativo del 2007 che impone l'osservanza di procedure per la tracciabilità alimentare e gli è stata comminata una sanzione di 2mila euro.