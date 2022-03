Vaccini Lombardia, Fontana: "Quarta dose over 70? Pronti in poche ore"

Se ci fosse l'esigenza di una quarta dose per gli over 70 "siamo pronti, però non sono cose che dobbiamo decidere noi. Aspettiamo che il mondo scientifico ce lo dica e, nel momento in cui ce lo dovesse dire, nello spazio di poche ore siamo pronti a partire". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione dell'iniziativa 'Piantalalì', azione che rientra nel grande progetto 'Fili'di Fnm, Trenord e Regione Lombardia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)