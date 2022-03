Marito violento condannato a 2 anni e 3 mesi nel Lodigiano

La donna ha subito violenze per almeno tre anni. Nei suoi confronti è stato disposto anche un risarcimento danni di cinquemila euro

Un 46enne del Lodigiano è stato condannato dal Tribunale di Lodi a 2 anni e 3 mesi di carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie, che ha subito violenze per almeno tre anni. Per la donna è stato disposto anche un risarcimento danni di cinquemila euro.

La testimonianza

Cruciale è stata la testimonianza di una psicologa di un centro antiviolenza a cui la donna si era rivolta prima di denunciare il marito. Gli operatori del centro "La metà di niente" di Lodi le hanno consigliato di fotografare le lesioni, le è stato assicurato, poi, che personale del centro avrebbe testimoniato in Tribunale quanto aveva subito e, infine, il personale l'ha inviata a formalizzare denuncia ai carabinieri. E' così che oggi, in aula, la testimonianza dettagliata della psicologa del centro ha "inchiodato" l'uomo, un romeno, alle sue responsabilità.