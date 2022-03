Stalking e maltrattamenti su compagna e figlie in Brianza: arrestato

Un uomo di 36 anni é stato arrestato dai carabinieri per stalking e maltrattamenti in provincia di Monza e Brianza.

Le violenze

Secondo le accuse l'uomo, spesso ubriaco e sotto effetto di droghe, avrebbe aggredito ripetutamente la compagna, anche davanti alla loro bimba di pochi mesi e alla prima figlia di lei, per circa due anni. Mentre era incinta, durante una lite, l'avrebbe anche colpita con un violento calcio all'addome.

La denuncia

Visitata in ospedale la donna non aveva voluto denunciarlo, ma il codice rosso è partito comunque. Lui però non si sarebbe rassegnato, perseguitandola e minacciandola. Ieri l'uomo, ubriaco, ha sfondato la porta di casa della ex che si era rifiutata di farlo entrare in casa, ma i carabinieri sono arrivati poco dopo e lo hanno bloccato. "Sono un pará della Folgore, dovete portare rispetto", ha vaneggiato prima di essere portato nel carcere di Monza.