Festa di San Patrizio, 5 pub irlandesi per festeggiarlo a Milano

A Milano, dopo due anni di stop per la pandemia, si torna a festeggiare San Patrizio, santo patrono d'Irlanda, nei vari pub. Come riporta La Repubblica, sono diversi i locali nei quali si potrà passare una serata. Ecco cinque indirizzi per farlo.

Mulligans

Pub storico di Milano, alle spalle del Cimitero Monumentale. Il 17 marzo a farla da padrona ci sarà sicuramente la Guiness ma non mancano le alterative dalla Harp alla Kilkenny passando per alcune etichette artigianali (anche in bottiglia).

Murphy's Law

In zona Sant’Agostino, il Murphy’s Law punta su una formula consolidata. Niente eventi in particolare né variazioni sul menu o la lista delle birre. Piuttosto, tanti gadget da distribuire ai clienti per passare una serata in allegria e spensieratezza.

Cheers Pub

Apertura anticipata alle 15 dal 17 al 19 marzo per il Cheers Pub del quartiere Casoretto. Qui San Patrizio si festeggia alla grande. A partire dal premio a estrazione in palio per i clienti: un weekend a Dublino per due persone. Inoltre, saranno distribuiti anche gadget e magliette personalizzate.

Harp Pub

In piazza Leonardo, piena Città Studi, l’Harp Pub Guinness è un punto di riferimento per la comunità universitaria del vicino Politecnico ma anche di tutti gli appassionati delle atmosfere food&beverage anglosassoni.

The Friends Pub

In zona Repubblica, si prepara a una tre giorni di festa. Dal 17 al 19 marzo il locale proporrà un menu irlandese. Protagonista, il Colcannon e la rivisitazione del Crisp Sandwich (un panino di patate) in formato hamburger con punta di petto sfilacciata.