Incidente nel Lodigiano, morto 48enne precipitato dall'argine del Po

Non ce l’ha fatta l'uomo, di 48 anni, di origini romene, che ieri in serata, in seguito a un incidente, era precipitato con la sua auto dall'argine sulla zona golenale del Po a Somaglia, nel Lodigiano. La vittima era residente a Milano. Soccorso già in arresto cardiaco e rianimato, era stato portato in elisoccorso al policlinico San Matteo di Pavia. Era in condizioni giudicate da subito molto gravi, avendo riportato anche un trauma toracico. È deceduto dopo un secondo arresto cardiaco. La Procura di Lodi ha aperto un'inchiesta sull’incidente. Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Codogno, per ricostruire la dinamica dell'incidente.