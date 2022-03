Incidente nel Lodigiano, auto precipita da argine del Po: grave 48enne

L'incidente è avvenuto tra Senna e Somaglia, in località Guzzafame, il veicolo è finito in un campo nella zona golenale del fiume

Un uomo di 48 anni è precipitato dall'argine maestro del Po, tra Senna e Somaglia, in località Guzzafame, finendo in un campo nella zona golenale del fiume dopo essersi ribaltato mentre viaggiava a bordo della sua Fiat Punto. L'uomo è stato estratto dall'auto dai vigili del fuoco ed è stato soccorso e trasferito in eliambulanza al policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Codogno, per ricostruire la dinamica dell'incidente.